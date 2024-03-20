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Платонов Иван Евдокимович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Платонов Евдоким Михайлович

Мать: Платонова (Илюшкинавопрос) Наталья Тихоновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан от года свадьбы 1904 минус 19 лет, как указано в метрике о свадьбе
Место жительства
01.11.1902
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Свидетели от жениха: Платонов Иван Евдокимович, Фокин Трофим Александрович. Со стороны невесты - Данилкин Филипп Кириллович
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Платонова (Тарасова) Ксения Захаровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
30.06.1906

Сын: Платонов Дамиан Иванович

Мать ребёнка: Платонова (Тарасова) Ксения Захаровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Крестные Тимофей Григорьевич Платонов и Евфирия Петровна Киндирова
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Платонов Федот Иванович

Мать ребёнка: Платонова (Тарасова) Ксения Захаровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Крестный Иван Захарович Тарасов, солдатка Феодория Павловна Платонова
Место жительства
02.10.1917
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Алексея - сына Платонова Тимофея Григорьевич и Акулины Прокопьевны. Крестная - девица Агрипина Ягаровна Серегина
Смерть
Неизвестно

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