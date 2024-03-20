Платонов Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Год рассчитан от года свадьбы 1904 минус 19 лет, как указано в метрике о свадьбе
Место жительства
01.11.1902
Есть метрика о свадьбе. Свидетели от жениха: Платонов Иван Евдокимович, Фокин Трофим Александрович. Со стороны невесты - Данилкин Филипп Кириллович
Бракосочетание
28.01.1904
Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
30.06.1906
Мать ребёнка: Платонова (Тарасова) Ксения Захаровна
Есть метрика из церкви. Крестные Тимофей Григорьевич Платонов и Евфирия Петровна Киндирова
Рождение ребёнка
01.03.1908
Мать ребёнка: Платонова (Тарасова) Ксения Захаровна
Есть метрика из церкви. Крестный Иван Захарович Тарасов, солдатка Феодория Павловна Платонова
Место жительства
02.10.1917
Указан крестным у Алексея - сына Платонова Тимофея Григорьевич и Акулины Прокопьевны. Крестная - девица Агрипина Ягаровна Серегина
Смерть
Неизвестно