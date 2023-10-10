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Короткова Ульяна Липина

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

23.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Липин Степан Васильевич

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Коротков Андрей Абрамович

Рождение ребёнка
07.05.1896

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1898

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1900

Сын: Коротков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1903

Сын: Коротков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.04.1903
от родильной горячки
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