Короткова Ульяна Липина
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти23.04.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Липин Степан Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
19.02.1888
Рождение ребёнка
07.05.1896
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
20.01.1898
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
16.02.1900
Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
22.04.1903
Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Абрамович
Смерть
23.04.1903
от родильной горячки