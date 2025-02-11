(Короткова) Матрена Андреевна
женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 22.05.1890, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКоротков Андрей Абрамович1868 г.р.
МатьКороткова Ульяна Степановна Липина1868 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.05.1890
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область