(Короткова) Матрена Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Короткова) Матрена Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 22.05.1890, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Коротков Андрей Абрамович1868 г.р.
Мать
Короткова Ульяна Степановна Липина1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротков Андрей Абрамович

Мать: Короткова Ульяна Степановна Липина

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.05.1890
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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