Коротков Федор Андреевич
мужской, родился 22.04.1903, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 26.04.1903, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКоротков Андрей Абрамович1868 г.р.
МатьКороткова Ульяна Степановна Липина1868 г.р.
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Рождение
22.04.1903
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.04.1903
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область