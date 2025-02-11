Коротков Федор Андреевич 22.04.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Коротков Федор Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.04.1903, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 26.04.1903, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Коротков Андрей Абрамович1868 г.р.
Мать
Короткова Ульяна Степановна Липина1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1903

Отец: Коротков Андрей Абрамович

Мать: Короткова Ульяна Степановна Липина

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.04.1903
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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