Шарапова (Цыбина) Анна Максимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.1807
Рождение ребёнка
12.02.1820
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Шарапов Семен Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно