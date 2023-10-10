Шарапова (Цыбина) Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Цыбина) Анна Максимова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
15.08.1807

Муж: Шарапов Семен Федорович

Рождение ребёнка
12.02.1820

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Шарапов Семен Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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