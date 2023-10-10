Душинова (Шахова) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодского уезда Вепревской волости деревня Скородумово.
Бракосочетание
16.07.1908 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1914 ст.
Дочь: Душинова Наталия Евгеньевна
Отец ребёнка: Душинов Евгений Александрович
Смерть
Неизвестно