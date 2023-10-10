Душинова (Шахова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душинова (Шахова) Клавдия Александровна

Место рождения

Скородумка, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Скородумка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Вологодского уезда Вепревской волости деревня Скородумово.
Бракосочетание
16.07.1908 ст.

Муж: Душинов Евгений Александрович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1914 ст.

Дочь: Душинова Наталия Евгеньевна

Отец ребёнка: Душинов Евгений Александрович

Скородумка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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