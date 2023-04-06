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Душинов Евгений Александрович

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Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Душинов Александр

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
16.07.1908 ст.

Жена: Душинова Клавдия Александровна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1914 ст.

Дочь: Душинова Наталия Евгеньевна

Мать ребёнка: Душинова Клавдия Александровна

Скородумка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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