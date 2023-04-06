Душинов Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Душинов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1908 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1914 ст.
Дочь: Душинова Наталия Евгеньевна
Мать ребёнка: Душинова Клавдия Александровна
Скородумка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно