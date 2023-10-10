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Фёдор Акимов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1828 г.р.
1830 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Аким Петров

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Егор(1) Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Данила Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Алёна Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Егор(2) Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Матрёна Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова

Смерть
Неизвестно
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