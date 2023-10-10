Фёдор Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Аким Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Егор(1) Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Данила Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Алёна Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Егор(2) Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Матрёна Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова
Смерть
Неизвестно