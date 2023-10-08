Данила Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанила Фёдоров

Данила Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Около 1840 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Фёдор Акимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Пётр Данилов

Мать ребёнка: Прасковья Калинина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Елисей Данилов

Мать ребёнка: Прасковья Калинина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Пелагея Данилова

Мать ребёнка: Прасковья Калинина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Митрофан Данилов

Мать ребёнка: Прасковья Калинина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Калинина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close