Данила Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Фёдор Акимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Пётр Данилов
Мать ребёнка: Прасковья Калинина
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Елисей Данилов
Мать ребёнка: Прасковья Калинина
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Пелагея Данилова
Мать ребёнка: Прасковья Калинина
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Митрофан Данилов
Мать ребёнка: Прасковья Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Калинина
Смерть
Неизвестно