Хутова-Князева Гашдаха Мазановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Сын: Князев Владимир Музакирович
Отец ребёнка: Князев Музакир Мусович
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Князев Музакир Мусович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Князева-Кумахова Нина Музакировна
Отец ребёнка: Князев Музакир Мусович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Князев Анатолий Музакирович
Отец ребёнка: Князев Музакир Мусович
Смерть
1951