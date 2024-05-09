Хутова-Князева Гашдаха Мазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хутова-Князева Гашдаха Мазановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хутов Мазан Исламович

Мать: Хутова-Бжекшиева Щук Исхаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Музакир Мусович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Князев Владимир Музакирович

Отец ребёнка: Князев Музакир Мусович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Князев Борис Музакирович

Отец ребёнка: Князев Музакир Мусович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Князева-Кумахова Нина Музакировна

Отец ребёнка: Князев Музакир Мусович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Князев Анатолий Музакирович

Отец ребёнка: Князев Музакир Мусович

Смерть
1951

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