Князев Музакир Мусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Сын: Князев Владимир Музакирович
Мать ребёнка: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Князева-Кумахова Нина Музакировна
Мать ребёнка: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Князев Анатолий Музакирович
Мать ребёнка: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна
Смерть
1978