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Князев Музакир Мусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Князев Владимир Музакирович

Мать ребёнка: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Князев Борис Музакирович

Мать ребёнка: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Князева-Кумахова Нина Музакировна

Мать ребёнка: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Князев Анатолий Музакирович

Мать ребёнка: Хутова-Князева Гашдаха Мазановна

Смерть
1978

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