Белов Петр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1787
Сын: Белов Николай Петров
Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова
Бракосочетание
16.02.1788
Жена: Белова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Белов Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Надежда Петрова
Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Белов Максим Петров
Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Надежда Петрова
Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова
Смерть
Неизвестно