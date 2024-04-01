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Белов Петр Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов

Мать: Белова Васса Николаева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Белов Николай Петров

Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова

Бракосочетание
16.02.1788

Жена: Белова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Белов Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Белов Максим Петров

Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Белов Александр Петров

Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: Белова Ирина Петрова

Смерть
Неизвестно
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