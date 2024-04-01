Белова Васса Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Белов Петр Яковлев
Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Белова) Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1774
Рождение ребёнка
1776
Сын: Белов Симеон Яковлев
Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
1778
Смерть
После 1801