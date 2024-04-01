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Белова Васса Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Белов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Белова) Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Мухина 1, Кубыкина 2 (Белова) Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Белов Гаврила Рекрут Д. Новопавловской Яковлев

Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Белов Симеон Яковлев

Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Маслова (Белова) Аксинья Яковлева

Отец ребёнка: Белов Яков Отст. Кананир Д. Новопавловской Иванов

Смерть
После 1801

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