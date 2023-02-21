Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1881

Сын: Воронин Алексей

Отец ребёнка: Воронин Василий

Лариковка, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Воронин Александр

Отец ребёнка: Воронин Василий

Смерть
Неизвестно
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