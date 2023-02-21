Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1881
Сын: Воронин Алексей
Отец ребёнка: Воронин Василий
Лариковка, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Воронин Александр
Отец ребёнка: Воронин Василий
Смерть
Неизвестно