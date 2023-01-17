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Воронин Алексей

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Место рождения

Лариковка, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1881

Отец: Воронин Василий

Мать: Ксения

Лариковка, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронин Алексей

Мать ребёнка: Воронина Евдокия

Ивановская обл., Пятюковский р-н
Рождение ребёнка
23.02.1912

Сын: Воронин Александр

Мать ребёнка: Воронина Евдокия

Лариковка, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Воронин Василий

Мать ребёнка: Воронина Евдокия

Рождение ребёнка
02.02.1925

Дочь: Мошкова Анна

Мать ребёнка: Воронина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиманаева Анастасия

Мать ребёнка: Воронина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липатова Надежда

Мать ребёнка: Воронина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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