Воронин Алексей
Место рождения
Дата рождения28.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1881
Отец: Воронин Василий
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
1902
Сын: Воронин Алексей
Мать ребёнка: Воронина Евдокия
Ивановская обл., Пятюковский р-н
Рождение ребёнка
23.02.1912
Сын: Воронин Александр
Мать ребёнка: Воронина Евдокия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Воронин Василий
Мать ребёнка: Воронина Евдокия
Рождение ребёнка
02.02.1925
Дочь: Мошкова Анна
Мать ребёнка: Воронина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиманаева Анастасия
Мать ребёнка: Воронина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липатова Надежда
Мать ребёнка: Воронина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Евдокия
Смерть
Неизвестно