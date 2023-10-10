Багриновская (Хоменко) Вера Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багриновская (Хоменко) Вера Кондратьевна

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

09.09.1916 ст.

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1916 ст.

Отец: Хоменко Кондрат Федосиевич

Мать: Остапенко Евдокия Афанасьевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
13.08.1937

Муж: Швейгерт Яков Яковлевич

Ишунь, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.10.1938

Сын: Багриновский Эдуард Петрович

Отец ребёнка: Багриновский Петр Владимирович

Бракосочетание
1942

Муж: Багриновский Петр Владимирович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Багриновская Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Багриновский Петр Владимирович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Багриновский Александр Петрович

Отец ребёнка: Багриновский Петр Владимирович

Смерть
1996
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