Багриновская (Хоменко) Вера Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1916 ст.
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1916 ст.
Бракосочетание
13.08.1937
Ишунь, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.10.1938
Сын: Багриновский Эдуард Петрович
Отец ребёнка: Багриновский Петр Владимирович
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Багриновская Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Багриновский Петр Владимирович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Багриновский Александр Петрович
Отец ребёнка: Багриновский Петр Владимирович
Смерть
1996