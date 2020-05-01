Багриновский (Швейгерт) Эдуард Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1938
Дата смерти01.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1938
Рождение ребёнка
01.02.1973
Дочь: Кузьменко Ольга Эдуардовна
Мать ребёнка: Багриновская Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1973
Дочь: Лазоренко Юлия Эдуардовна
Мать ребёнка: Багриновская Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2020