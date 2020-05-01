Багриновский (Швейгерт) Эдуард Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багриновский (Швейгерт) Эдуард Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1938

Дата смерти

01.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1938

Отец: Багриновский Петр Владимирович

Мать: Багриновская Вера Кондратьевна

Рождение ребёнка
01.02.1973

Дочь: Кузьменко Ольга Эдуардовна

Мать ребёнка: Багриновская Татьяна Николаевна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
01.02.1973

Дочь: Лазоренко Юлия Эдуардовна

Мать ребёнка: Багриновская Татьяна Николаевна

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багриновская Татьяна Николаевна

Смерть
01.05.2020
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