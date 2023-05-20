Багриновская Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагриновская Татьяна Петровна

Багриновская Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Багриновский Петр Владимирович

Мать: Багриновская Вера Кондратьевна