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Багриновская Татьяна Петровна
Багриновская Татьяна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Женский
Отец
Багриновский Петр Владимирович
1912 г.р.
Мать
Багриновская (Хоменко) Вера Кондратьевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Багриновский Петр Владимирович
Мать:
Багриновская Вера Кондратьевна
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