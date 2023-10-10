Романовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Романовъ Петръ
Мать: Романова Домна Иванова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Романова Марѳа
Мать ребёнка: Романова Ѳедосія
Рождение ребёнка
01.10.1872
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Романова Ѳедосія
Рождение ребёнка
27.09.1875
Сын: Романовъ Григорій
Мать ребёнка: Романова Ѳедосія
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Романова Матрена
Мать ребёнка: Романова Ѳедосія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Ѳедосія