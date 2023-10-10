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Романовъ Степанъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Романовъ Петръ

Мать: Романова Домна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Романова Марѳа

Мать ребёнка: Романова Ѳедосія

Рождение ребёнка
01.10.1872

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Романова Ѳедосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1875

Сын: Романовъ Григорій

Мать ребёнка: Романова Ѳедосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Романова Матрена

Мать ребёнка: Романова Ѳедосія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ѳедосія

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