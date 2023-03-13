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Романова Домна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Исакова Агафья

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Романовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Романовъ Кузьма

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Оренбуркина Авдотья

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Романовъ Степанъ

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Петръ

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