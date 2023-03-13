Романова Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Исакова Агафья
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Романовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
1838
Сын: Романовъ Кузьма
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Оренбуркина Авдотья
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Романовъ Степанъ
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романовъ Петръ