Романова (Анфимова) Ѳедосія
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Анфимовъ Петръ
Мать: Анфимова Ирина
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Романова Марѳа
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.10.1872
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Рождение ребёнка
27.09.1875
Сын: Романовъ Григорій
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Романова Матрена
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романовъ Степанъ