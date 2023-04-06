Романова (Анфимова) Ѳедосія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Анфимова) Ѳедосія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Анфимовъ Петръ

Мать: Анфимова Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Романова Марѳа

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Рождение ребёнка
01.10.1872

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1875

Сын: Романовъ Григорій

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Романова Матрена

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Степанъ

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