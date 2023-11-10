Соловьева Пелагея Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Пелагея Порфирьевна

Место рождения

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Туйково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Серова Мариамна Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Лаврович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.11.1885

Сын: Соловьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Лаврович

Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.

Сын: Соловьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Лаврович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Лаврович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Иван Лаврович

Смерть
Неизвестно
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