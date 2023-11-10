Соловьева Пелагея Порфирьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Серова Мариамна Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Лаврович
Рождение ребёнка
23.11.1885
Сын: Соловьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Лаврович
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Сын: Соловьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Лаврович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Иван Лаврович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно