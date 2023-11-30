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Соловьев Петр Иванович

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Соловьев Иван Лаврентьевич

Мать: Соловьева Пелагея Порфирьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
26.05.1895 ст.

Жена: Соловьева Екатерина Павловна

Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
20.04.1896

Дочь: Соловьева Александра Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
18.12.1897

Дочь: Соловьева Евгения Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна

Восприемник
04.08.1898 ст.
У Евдокии (Павел Алексеев Евдокия Прохорова)
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.

Дочь: Соловьева Александра Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
21.11.1900 ст.
У Михаилам Федоровича Румянцева
Восприемник
06.12.1900 ст.
Николай Александрович (Логинов)
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Соловьева Елена Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Соловьев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.04.1906

Дочь: Соловьева Таисия Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно

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