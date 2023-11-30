Соловьев Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
26.05.1895 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
20.04.1896
Дочь: Соловьева Александра Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
18.12.1897
Дочь: Соловьева Евгения Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна
Восприемник
04.08.1898 ст.
У Евдокии (Павел Алексеев Евдокия Прохорова)
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.
Дочь: Соловьева Александра Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна
Восприемник
21.11.1900 ст.
У Михаилам Федоровича Румянцева
Восприемник
06.12.1900 ст.
Николай Александрович (Логинов)
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Соловьева Елена Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
20.09.1903
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
29.04.1906
Дочь: Соловьева Таисия Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно