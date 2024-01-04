Соловьев Иван Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Иван Лаврентьевич

Соловьев Иван Лаврентьевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Соловьев Лаврентий Сергеевич

Мать: Соловьева Афимия Ефимия Ефимовна Ермолова

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Серова Мариамна Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Соловьев Петр Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Шмотина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.11.1885

Сын: Соловьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна

Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.

Сын: Соловьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Пелагея Порфирьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close