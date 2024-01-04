Соловьев Иван Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Серова Мариамна Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Шмотина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна
Рождение ребёнка
23.11.1885
Сын: Соловьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Сын: Соловьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьева Пелагея Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно