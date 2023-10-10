Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смерти1867
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1824 ст.
Отец: Василий Петрович
Мать: не указана
?? ЦГА г.Москвы Фонд 203, опись 745, дело 1245
Бракосочетание
24.10.1843 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Лоскутова Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.
Сын: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич
д.Глотаево, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Лоскутова Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
14.06.1859 ст.
Дочь: Лоскутова Агрипина Афанасьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич
Смерть
1867