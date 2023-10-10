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Елена Васильевна

Место рождения

Разиньково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Василий Петрович

Мать: не указана

Разиньково, Ступино, Московская область
?? ЦГА г.Москвы Фонд 203, опись 745, дело 1245
Бракосочетание
24.10.1843 ст.

Муж: Лоскутов Афанасий Никитич

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Лоскутова Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.

Сын: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич

Глотаево, Домодедово, Московская область
д.Глотаево, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Лоскутова Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1859 ст.

Дочь: Лоскутова Агрипина Афанасьевна

Отец ребёнка: Лоскутов Афанасий Никитич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
1867
Глотаево, Домодедово, Московская область
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