Лоскутов Афанасий Никитович
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти09.01.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Никита Иванович
Бракосочетание
24.10.1843 ст.
Жена: Елена Васильевна
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Лоскутова Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.
Сын: Лоскутов Ефрем Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Васильевна
д.Глотаево, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Лоскутова Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1859 ст.
Дочь: Лоскутова Агрипина Афанасьевна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Бракосочетание
С 1867 по 1872 ст.
Жена: Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Лоскутов Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
20.03.1873 ст.
Дочь: Леонова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Смерть
09.01.1885 ст.