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Лоскутов Афанасий Никитович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

09.01.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Никита Иванович

Мать: Аграфена Карповна или Корнеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
24.10.1843 ст.

Жена: Елена Васильевна

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Лоскутова Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1851 ст.

Сын: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
д.Глотаево, Хатунская волость, Серпуховский уезд, Московская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Лоскутова Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1859 ст.

Дочь: Лоскутова Агрипина Афанасьевна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
С 1867 по 1872 ст.

Жена: Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Лоскутов Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1873 ст.

Дочь: Леонова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Смерть
09.01.1885 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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