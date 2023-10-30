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Плесовских Николай Георгиевич

Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1876

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Плесовских Феодосия Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1877

Дочь: Мария Николавевна

Мать ребёнка: Плесовских Феодосия Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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