Плесовских Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1876
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Плесовских Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1877
Дочь: Мария Николавевна
Мать ребёнка: Плесовских Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно