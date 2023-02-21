Плесовских Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1876
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Плесовских Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
19.07.1877
Дочь: Мария Николавевна
Отец ребёнка: Плесовских Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно