Плесовских Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Феодосия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1876

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Плесовских Николай Георгиевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1877

Дочь: Мария Николавевна

Отец ребёнка: Плесовских Николай Георгиевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Николай Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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