Рябова (Мордвинцева) Матрена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Мордвинцева) Матрена Борисовна

Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.02.1906

Дата смерти

08.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1937

Дочь: Лобанова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1945

Дочь: Рябова Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.01.1999
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