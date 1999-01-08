Рябова (Мордвинцева) Матрена Борисовна
Место рождения
Дата рождения10.02.1906
Дата смерти08.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1906
Рождение ребёнка
28.10.1937
Дочь: Лобанова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
13.02.1945
Дочь: Рябова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.01.1999