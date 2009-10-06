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Тихонов Александр Андреевич

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Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.07.1931

Дата смерти

06.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1931

Отец: Тихонов Андрей Лукоянович

Мать: Тихонова Марина Евдокимовна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1964

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
04.06.1968

Дочь: Чухутина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Нина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Смерть
06.10.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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