Тихонов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1931
Дата смерти06.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1931
Рождение ребёнка
13.09.1964
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.06.1968
Дочь: Чухутина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Нина Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Смерть
06.10.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Опухоль мозга