Тихонова (Букина) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Букина) Нина Яковлевна

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Место рождения

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.11.1937

Дата смерти

01.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1937

Отец: Букин Яков Григорьевич

Мать: Букина Дарья

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1964

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
04.06.1968

Дочь: Чухутина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Тихонов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Александр Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
01.01.2018
Рак прямой кишки
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