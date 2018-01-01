Тихонова (Букина) Нина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1937
Дата смерти01.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1937
Отец: Букин Яков Григорьевич
Мать: Букина Дарья
Рождение ребёнка
13.09.1964
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1968
Дочь: Чухутина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Тихонов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
01.01.2018
Рак прямой кишки