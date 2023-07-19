Кайнов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1905 ст.
Дата смерти27.01.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
?.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кайнова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
13.06.1937
Дочь: Кайнова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Кайнова Мария Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кайнова Мария Алексеевна
Смерть
27.01.1947