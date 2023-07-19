Кайнов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайнов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1905 ст.

Дата смерти

27.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1905 ст.

Отец: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович

Мать: Кайнова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
?.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кайнова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
13.06.1937

Дочь: Кайнова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Кайнова Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайнова Мария Алексеевна

Смерть
27.01.1947
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