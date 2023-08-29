Кайнова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.
Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайнова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно