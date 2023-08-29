Кайнова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайнова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.

Сын: Кайнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кайнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайнова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнов Борис Иванович

Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайнов Иван (Иоанн, священник) Степанович

Смерть
Неизвестно
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