Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна
Место рожденияд. Кейбабы
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при муже
Бракосочетание
17.01.1894 ст.
Состоящий в запасе ефретор, первым браком, 28 лет; | первым браком, 18 лет
Рождение ребёнка
21.06.1895 ст.
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Дочь: (Уварова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
08.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
17.11.1908 ст.
Дочь: (Уварова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
?.12.1911
Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович
Смерть
Неизвестно