Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна

Место рождения

д. Кейбабы

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при муже
Бракосочетание
17.01.1894 ст.

Муж: Уваров Дмитрий Игнатович

Состоящий в запасе ефретор, первым браком, 28 лет; | первым браком, 18 лет
Рождение ребёнка
21.06.1895 ст.

Сын: Уваров Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович

Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Дочь: (Уварова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович

Рождение ребёнка
08.11.1897 ст.

Сын: Уваров Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович

Рождение ребёнка
17.11.1908 ст.

Дочь: (Уварова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович

Рождение ребёнка
?.12.1911

Сын: Уваров Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Уваров Дмитрий Игнатович

Смерть
Неизвестно

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