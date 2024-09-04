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Уваров Дмитрий Игнатович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Уваров Игнат Федорович

Мать: Уварова Анна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Состоящий в запасе ефретор, земледелец
Бракосочетание
17.01.1894 ст.

Жена: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна

Состоящий в запасе ефретор, первым браком, 28 лет; | первым браком, 18 лет
Рождение ребёнка
21.06.1895 ст.

Сын: Уваров Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна

Восприемник
14.11.1895 ст.
Филипп Васильевич Уваров
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Дочь: (Уварова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.11.1897 ст.

Сын: Уваров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.11.1908 ст.

Дочь: (Уварова) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.12.1911

Сын: Уваров Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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