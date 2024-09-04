Уваров Дмитрий Игнатович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: Уваров Игнат Федорович
Мать: Уварова Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Состоящий в запасе ефретор, земледелец
Бракосочетание
17.01.1894 ст.
Состоящий в запасе ефретор, первым браком, 28 лет; | первым браком, 18 лет
Рождение ребёнка
21.06.1895 ст.
Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна
Восприемник
14.11.1895 ст.
Филипп Васильевич Уваров
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Дочь: (Уварова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.11.1897 ст.
Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.11.1908 ст.
Дочь: (Уварова) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.12.1911
Мать ребёнка: Уварова (Колабина) Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно