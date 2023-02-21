Дарья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Гвоздева Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов
Рождение ребёнка
16.09.1884
Сын: Копейкин Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов
Рождение ребёнка
09.04.1891 ст.
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов
Рождение ребёнка
22.11.1894
Дочь: Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов
Рождение ребёнка
23.09.1897
Сын: Копейкин Александр Сергеев
Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно