Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Гвоздева Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1884

Сын: Копейкин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1891 ст.

Сын: Копейкин Василий Сергеев

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1894

Дочь: Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1897

Сын: Копейкин Александр Сергеев

Отец ребёнка: Копейкин Сергей Антонов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Сергей Антонов

Смерть
Неизвестно
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