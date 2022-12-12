Софьино
Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1263Софьино, с. вл.при р. Москве.1025175768755Церковь православная 1. Ярмарка 1 (Софьинская).Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1447. Софьино, село бывшее владельческое, при реке Москве, дворов 226, жителей 1626, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, больни Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Софьино10—8262Волостное правление, кредитное товарищество, земское училище, церковно-приходская школа, богадельня, квартира урядника, казенная винная лавка, трактир и пивная.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62129Софьиносело55°30'с.ш.38°11'в.д.N-37-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46648476101с Софьиносело