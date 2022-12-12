Копейкин Сергей Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Гвоздева Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
16.09.1884
Сын: Копейкин Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
17.06.1892
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
22.11.1894
Дочь: Екатерина Сергеева
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
23.09.1897
Сын: Копейкин Александр Сергеев
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семенова
Смерть
Неизвестно