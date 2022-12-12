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Копейкин Сергей Антонов

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Копейкин Антон Никифоров

Мать: Копейкина Аграфена Зиновьева

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Гвоздева Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1884

Сын: Копейкин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1892

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1894

Дочь: Екатерина Сергеева

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1897

Сын: Копейкин Александр Сергеев

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семенова

Смерть
Неизвестно
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