Лисовский Максим Есипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Максим Есипович (Иосифович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1787

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисовский Иосиф ...

Мать: Лисовская Ульяна ...

Бракосочетание
Около 1750

Жена: Лисовская Параскева Григорьевна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754

Сын: Лисовский Яков Максимович

Мать ребёнка: Лисовская Параскева Григорьевна

Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
С 1759 по 1768

Дочь: Лисичиха Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Лисовская Параскева Григорьевна

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Смерть
До 1787
В Исповедальных ведомостях за 1787-1789 гг. не упоминается, а его жена в статусе вдовы.
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