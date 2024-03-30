Лисовский Максим Есипович (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1787
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисовский Иосиф ...
Мать: Лисовская Ульяна ...
Бракосочетание
Около 1750
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754
Сын: Лисовский Яков Максимович
Мать ребёнка: Лисовская Параскева Григорьевна
Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
С 1759 по 1768
Дочь: Лисичиха Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Лисовская Параскева Григорьевна
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Смерть
До 1787
В Исповедальных ведомостях за 1787-1789 гг. не упоминается, а его жена в статусе вдовы.