Лисовская Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1735 по 1739
Дата смерти10.11.1805 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1735 по 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в Исповедальной ведомости 1787-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Бракосочетание
Около 1750
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754
Сын: Лисовский Яков Максимович
Отец ребёнка: Лисовский Максим Есипович (Иосифович)
Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
С 1759 по 1768
Дочь: Лисичиха Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Лисовский Максим Есипович (Иосифович)
Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Место жительства
С 1787
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Смерть
10.11.1805 ст.
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
12.11.1805 ст.