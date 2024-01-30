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Лисовская Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1735 по 1739

Дата смерти

10.11.1805 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1735 по 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в Исповедальной ведомости 1787-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Бракосочетание
Около 1750

Муж: Лисовский Максим Есипович (Иосифович)

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754

Сын: Лисовский Яков Максимович

Отец ребёнка: Лисовский Максим Есипович (Иосифович)

Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
С 1759 по 1768

Дочь: Лисичиха Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Лисовский Максим Есипович (Иосифович)

Дата рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Место жительства
С 1787
Очкино, Сумська область
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Смерть
10.11.1805 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
12.11.1805 ст.
Очкино, Сумська область
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