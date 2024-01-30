Лисовский Иосиф (Есип) ...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1740
Жена: Лисовская ...
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Лисовский Исак Есипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Лисовская ...
Год рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисовский Максим Есипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Лисовская ...
Смерть
До 1787
Поскольку в Исповедальных ведомостях за 1787-1789 гг. не упоминается.