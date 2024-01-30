Лисовский Иосиф (Есип) ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Иосиф (Есип) ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1787

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1740

Жена: Лисовская ...

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Лисовский Исак Есипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Лисовская ...

Год рождения, исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисовский Максим Есипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Лисовская ...

Смерть
До 1787
Поскольку в Исповедальных ведомостях за 1787-1789 гг. не упоминается.
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