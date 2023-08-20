Мирошниченко Григорий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Мирошниченко Федот
Мать: Петренко Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
20.03.1941
Дочь: Мирошниченко Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Котлярова Александра Логвиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Котлярова Александра Логвиновна
Смерть
1955