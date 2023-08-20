Мирошниченко Григорий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Григорий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мирошниченко Федот

Мать: Петренко Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
20.03.1941

Дочь: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Котлярова Александра Логвиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Котлярова Александра Логвиновна

Смерть
1955
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