Мирошниченко Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1941

Дата смерти

25.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941

Отец: Мирошниченко Григорий Федотович

Мать: Котлярова Александра Логвиновна

Рождение ребёнка
04.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
29.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич

Отрадненского район
Рождение ребёнка
13.08.1974

Дочь: Виктория Витальевна

Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич

Отрадненского района
Рождение ребёнка
24.01.1976

Сын: Головань Василий Витальевич

Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1978

Сын: Головань Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головань Виталий Васильевич

Смерть
25.03.2016
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