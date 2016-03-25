Мирошниченко Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1941
Дата смерти25.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941
Рождение ребёнка
04.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич
Отрадненского район
Рождение ребёнка
13.08.1974
Дочь: Виктория Витальевна
Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич
Отрадненского района
Рождение ребёнка
24.01.1976
Сын: Головань Василий Витальевич
Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1978
Сын: Головань Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Головань Виталий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2016