Котлярова Александра Логвиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Котляров Логвин
Мать: Котлярова Катерина
Рождение ребёнка
20.03.1941
Дочь: Мирошниченко Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Мирошниченко Григорий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мирошниченко Григорий Федотович
Смерть
Неизвестно