Котлярова Александра Логвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотлярова Александра Логвиновна

Котлярова Александра Логвиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Котляров Логвин

Мать: Котлярова Катерина

Рождение ребёнка
20.03.1941

Дочь: Мирошниченко Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Мирошниченко Григорий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мирошниченко Григорий Федотович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close