Даньшин Константин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаньшин Константин Егорович

Даньшин Константин Егорович

Место рождения

Ильинское

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Даньшин Егор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баландова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
26.12.1903

Сын: Даньшин Николай Константинович

Мать ребёнка: Баландова Марфа Никитична

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.