Даньшин Константин Егорович
Место рожденияИльинское
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Даньшин Егор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1903
Сын: Даньшин Николай Константинович
Мать ребёнка: Баландова Марфа Никитична
Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно