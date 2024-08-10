Баландова Марфа Никитична
Место рожденияМонастырское
Дата рождения03.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1870
Отец: Баландов Никита Герасимов
Мать: Втора Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1903
Сын: Даньшин Николай Константинович
Отец ребёнка: Даньшин Константин Егорович
Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно