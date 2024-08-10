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Баландова Марфа Никитична

Место рождения

Монастырское

Дата рождения

03.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1870

Отец: Баландов Никита Герасимов

Мать: Втора Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даньшин Константин Егорович

Рождение ребёнка
26.12.1903

Сын: Даньшин Николай Константинович

Отец ребёнка: Даньшин Константин Егорович

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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