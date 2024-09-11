Даньшин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даньшин Егор Иванович

Место рождения

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даньшина Варвара Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даньшин Андреан Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865

Сын: Даньшин Константин Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Даньшина Наталья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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