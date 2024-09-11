Даньшин Егор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даньшина Варвара Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Даньшин Константин Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Даньшина Наталья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно