Евсюкова Аксинья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.10.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Евсюков Савелий Терентьевич
Отец ребёнка: Евсюков Терентий Семенович
Рождение ребёнка
25.05.1913
Сын: Евсюков Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Евсюков Терентий Семенович
Рождение ребёнка
20.01.1923
Дочь: Зверева Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Евсюков Терентий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1942