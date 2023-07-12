Евсюкова Аксинья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсюкова Аксинья Игнатьевна

Евсюкова Аксинья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Евсюков Савелий Терентьевич

Отец ребёнка: Евсюков Терентий Семенович

Титовка, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1913

Сын: Евсюков Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Евсюков Терентий Семенович

Титовка, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1923

Дочь: Зверева Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Евсюков Терентий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсюков Терентий Семенович

Смерть
20.10.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close