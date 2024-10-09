Евсюков Терентий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюков Терентий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Евсюков Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсюкова Аксинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Евсюков Савелий Терентьевич

Мать ребёнка: Евсюкова Аксинья Игнатьевна

Титовка, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1913

Сын: Евсюков Тимофей Терентьевич

Мать ребёнка: Евсюкова Аксинья Игнатьевна

Титовка, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.06.1922

Дочь: Зверева (Евсюкова) Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Евсюкова Аксинья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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