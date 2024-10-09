Евсюков Терентий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Евсюков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Евсюков Савелий Терентьевич
Мать ребёнка: Евсюкова Аксинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.05.1913
Сын: Евсюков Тимофей Терентьевич
Мать ребёнка: Евсюкова Аксинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.06.1922
Дочь: Зверева (Евсюкова) Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Евсюкова Аксинья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно