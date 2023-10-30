Милорадович Серафим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович Серафим Николаевич

Место рождения

Булонь-Бийанкур

Дата рождения

1929

Дата смерти

После 1999

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Милорадович Николай Леонидович

Мать: Милорадович Ольга Юрьевна

Бракосочетание
Около 1959

Жена: Милорадович ?

Рождение ребёнка
07.07.1960

Дочь: Фон Круа Александра Серафимовна

Мать ребёнка: Милорадович ?

Рождение ребёнка
Около 1961

Дочь: Милорадович Марина Серафимовна

Мать ребёнка: Милорадович ?

Рождение ребёнка
Около 1963

Дочь: Милорадович Татьяна Серафимовна

Мать ребёнка: Милорадович ?

Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: Милорадович Лариса Серафимовна

Мать ребёнка: Милорадович ?

Работа или профессия
1998
Подданный Германии, директор издательства Overseas Publications Interchange, почётный член Российской Академии естественных наук.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1999
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