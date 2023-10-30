Милорадович Серафим Николаевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиПосле 1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
Около 1959
Жена: Милорадович ?
Рождение ребёнка
07.07.1960
Дочь: Фон Круа Александра Серафимовна
Мать ребёнка: Милорадович ?
Рождение ребёнка
Около 1961
Дочь: Милорадович Марина Серафимовна
Мать ребёнка: Милорадович ?
Рождение ребёнка
Около 1963
Дочь: Милорадович Татьяна Серафимовна
Мать ребёнка: Милорадович ?
Рождение ребёнка
Около 1965
Дочь: Милорадович Лариса Серафимовна
Мать ребёнка: Милорадович ?
Работа или профессия
1998
Подданный Германии, директор издательства Overseas Publications Interchange, почётный член Российской Академии естественных наук.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1999